Reuters: ЕС введёт санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия России

Европейский союз может принять решение о введении санкций в отношении Китая, если получит подтверждение поставок вооружения России со стороны Пекина.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет издание, высокопоставленный европейский чиновник назвал «абсолютной красной линией» возможную поставку оружия России со стороны Китая.

«Он (чиновник. — RT) добавил, что ЕС ответит санкциями», — говорится в публикации.

Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее заявил, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России.

Вместе с этим он добавил, что США не обнаружили доказательств таких поставок.

Как подчеркнули в Кремле, в Китае уже опровергли информацию о подобных поставках.