Reuters: ЕС введёт санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия России
- AP
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Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как пишет издание, высокопоставленный европейский чиновник назвал «абсолютной красной линией» возможную поставку оружия России со стороны Китая.
«Он (чиновник. — RT) добавил, что ЕС ответит санкциями», — говорится в публикации.
Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее заявил, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России.
Вместе с этим он добавил, что США не обнаружили доказательств таких поставок.
Как подчеркнули в Кремле, в Китае уже опровергли информацию о подобных поставках.