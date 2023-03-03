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Reuters: ЕС введёт санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия России

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Европейский союз может принять решение о введении санкций в отношении Китая, если получит подтверждение поставок вооружения России со стороны Пекина.
Reuters: ЕС введёт санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия России
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет издание, высокопоставленный европейский чиновник назвал «абсолютной красной линией» возможную поставку оружия России со стороны Китая.

«Он (чиновник. — RT) добавил, что ЕС ответит санкциями», — говорится в публикации.

Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее заявил, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России.

Вместе с этим он добавил, что США не обнаружили доказательств таких поставок.

Как подчеркнули в Кремле, в Китае уже опровергли информацию о подобных поставках.

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