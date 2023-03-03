Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США по Украине станет эскалация конфликта
- AP
- © Iryna Rybakova
В статье для Daily Reckoning он отметил, что ни одна из мер помощи не была особенно эффективной.
«Дело в том, что западные арсеналы сильно истощились из-за оружия и боеприпасов, поставленных Украине... Ситуация стала ещё хуже, потому что дефицит нельзя быстро восполнить», — заявил Рикардс.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО.
Также сообщалось, что США 3 марта объявят о новом пакете военной помощи Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.
Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.