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Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США по Украине станет эскалация конфликта

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Следующим шагом Вашингтона в ходе украинского кризиса станет очередная эскалация конфликта. Об этом сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США по Украине станет эскалация конфликта
  • AP
  • © Iryna Rybakova

В статье для Daily Reckoning он отметил, что ни одна из мер помощи не была особенно эффективной.

«Дело в том, что западные арсеналы сильно истощились из-за оружия и боеприпасов, поставленных Украине... Ситуация стала ещё хуже, потому что дефицит нельзя быстро восполнить», — заявил Рикардс.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО.

Также сообщалось, что США 3 марта объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

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