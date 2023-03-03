Узнать больше

Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать трубопроводы

Короткая ссылка
Россия больше не позволит странам Запада взрывать трубопроводы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать трубопроводы
  • РИА Новости

«Мы больше не будем полагаться на каких-либо партнёров на Западе», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия «не будет позволять им взрывать больше трубопроводы».

Ранее Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Лаврова о том, что Москва настаивает на честном расследовании теракта на «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить