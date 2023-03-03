Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать трубопроводы

Россия больше не позволит странам Запада взрывать трубопроводы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы больше не будем полагаться на каких-либо партнёров на Западе», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия «не будет позволять им взрывать больше трубопроводы».

Ранее Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Лаврова о том, что Москва настаивает на честном расследовании теракта на «Северных потоках».