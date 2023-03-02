Аналитик Оленченко заявил, что Россия добьётся ясности в ситуации с «Северными потоками»
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По мнению Оленченко, европейские страны стараются следовать той линии и повестке, которую диктуют Соединённые Штаты.
«Поэтому не стоит от них ждать, что они адекватно отреагируют на наши призывы», — считает политолог.
При этом, как подчеркнул аналитик, международное сообщество должно быть заинтересовано в получении объективной картины происходящего.
«Германские компании — крупные инвесторы в этот проект, а Германия — получатель газа», — добавил собеседник RT.
Он также выразил уверенность в том, что Россия «не пустит это дело на самотёк».
«Мы будем добиваться внесения ясности, чтобы были конкретно названы организаторы и исполнители этого террористического акта. Это важно не только для нас. Международное сообщество должно быть уверено, что такие организуемые теракты не должны повторяться», — заключил эксперт.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».