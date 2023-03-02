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Аналитик Оленченко заявил, что Россия добьётся ясности в ситуации с «Северными потоками»

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва настаивает на честном расследовании теракта на «Северных потоках».
Аналитик Оленченко заявил, что Россия добьётся ясности в ситуации с «Северными потоками»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

По мнению Оленченко, европейские страны стараются следовать той линии и повестке, которую диктуют Соединённые Штаты.

«Поэтому не стоит от них ждать, что они адекватно отреагируют на наши призывы», — считает политолог.

При этом, как подчеркнул аналитик, международное сообщество должно быть заинтересовано в получении объективной картины происходящего.

«Германские компании — крупные инвесторы в этот проект, а Германия — получатель газа», — добавил собеседник RT.

Он также выразил уверенность в том, что Россия «не пустит это дело на самотёк».

«Мы будем добиваться внесения ясности, чтобы были конкретно названы организаторы и исполнители этого террористического акта. Это важно не только для нас. Международное сообщество должно быть уверено, что такие организуемые теракты не должны повторяться», — заключил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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