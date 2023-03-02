Reuters: основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского флага

Основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского триколора.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Полосы цветов российского флага нанесены на переднюю часть камня, на котором сидит Русалочка.

«По словам полиции, (инцидент. — RT) является «случаем вандализма» на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте», — говорится в сообщении.

26 февраля жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.

Позднее российский танк Т-72 убрали.

В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.