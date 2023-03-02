Узнать больше

Reuters: основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского флага

Короткая ссылка
Основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского триколора.
Reuters: основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского флага
  • AFP
  • © Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

Об этом сообщает агентство Reuters.

Полосы цветов российского флага нанесены на переднюю часть камня, на котором сидит Русалочка.

«По словам полиции, (инцидент. — RT) является «случаем вандализма» на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте», — говорится в сообщении.

26 февраля жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.

Позднее российский танк Т-72 убрали.

В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить