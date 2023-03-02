Reuters: основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского флага
- AFP
- © Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix
Об этом сообщает агентство Reuters.
Полосы цветов российского флага нанесены на переднюю часть камня, на котором сидит Русалочка.
«По словам полиции, (инцидент. — RT) является «случаем вандализма» на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте», — говорится в сообщении.
26 февраля жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.
Позднее российский танк Т-72 убрали.
В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.