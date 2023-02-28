РИА Новости: в Берлине убрали танк, выставленный у посольства России
- AFP
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Как сообщает РИА Новости, на месте, где танк стоял ранее, до сих пор лежат остатки цветов, которые принесли к нему люди.
В местной полиции сообщили, что организаторы увезли танк ещё ранним утром.
26 февраля жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.
В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.