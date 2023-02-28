РИА Новости: в Берлине убрали танк, выставленный у посольства России

В Берлине убрали российский танк Т-72, который ранее был выставлен перед посольством России.

Как сообщает РИА Новости, на месте, где танк стоял ранее, до сих пор лежат остатки цветов, которые принесли к нему люди.

В местной полиции сообщили, что организаторы увезли танк ещё ранним утром.

26 февраля жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.

В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.