Rzeczpospolita: польские школы отказываются от преподавания русского языка

Большая часть польских школ отказываются от преподавания русского языка, сообщает издание Rzeczpospolita.

«По сравнению с весной прошлого года всё меньше школ имеют обязательные уроки русского языка. Это снижение не является резким, однако можно заметить, что всё больше школ отказываются от него», — говорится в сообщении.

По данным Минобрнауки Польши, сейчас русский язык преподают в 2494 учреждениях — это на 113 меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

Сократилось и количество учителей русского языка — в этом году в учебных заведениях работают всего 2,2 тыс. преподавателей.

В Швеции ранее подняли вопрос об изменении написания слова «Киев» для поддержки Украины.

Аналогичную инициативу ранее обсуждали и в Вашингтоне. А летом 2019 года Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания. Вместо слова Kiev в Штатах стали писать Kyiv.