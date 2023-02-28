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В Швеции подняли вопрос об изменении написания слова «Киев» для поддержки Украины

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Ксения Калинкина
Шведский парламентарий Маркус Вихель поднял вопрос о необходимости изменить подход к правилам написания названия украинской столицы по-шведски. По его мнению, Украину необходимо поддерживать не только финансово, но и символически. В своём обращении к главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму он предложил заменить «русское» написание топонима Киев (Kiev) на «украинское» Kyiv. RT ознакомился с соответствующим обращением.
В Швеции подняли вопрос об изменении написания слова «Киев» для поддержки Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Важна не только материальная или финансовая поддержка Украины, но и символические действия, которые во многих случаях фактически даже ничего не стоят. Примером такой меры может быть изменение шведского написания столицы Украины с русского Kiev («Киев») на украинское Kyiv («Кыев») или Kujiv («Київ»), чего явно и давно добивается украинское правительство», — уточнил Вихель.

В связи с этим депутат спросил у министра Билльстрёма, намерен ли тот предпринять действия, чтобы правительство и МИД использовали в своих документах украинское написание слова «Киев», и если нет, то почему.

Комментируя идею Вихеля, политолог Иван Мезюхо в беседе с RT допустил, что запрос политика может быть удовлетворён.

«На самом деле, ситуация с переименованием Киева в английской транслитерации началась давно, ещё в начале 2000-х годов. Во время президентства Петра Порошенко, а впоследствии и при Владимире Зеленском эта тенденция по новой транслитерации названия украинской столицы стала навязчивой, потому что украинские националисты придали политический окрас вопросам, связанным с нормами языка. В этом вся украинская политика. Кстати, то же относится и к ситуации с правилом, касающимся написания «на Украине» или «в Украине», — добавил эксперт.

Собеседник RT также напомнил, что ранее весь мир использовал транслитерацию слова «Киев» с русского языка — Kiev, потому что это было общепринятое правило, и оно использовалось долго.

«Как мне кажется, русская транслитерация более проста для произношения людьми, не владеющими ни русским, ни украинским языками — как, например, жители Швеции в большинстве своём», — заявил Мезюхо, добавив, что ситуацию с переименованиями можно назвать «полным идиотизмом».

Весной 2022 года в Швеции уже обсуждался вопрос изменения транслитерации столицы Украины. Как писали СМИ, вопрос правописания слова «Киев» приобрёл в Швеции политический оттенок.

Аналогичную инициативу ранее обсуждали и в Вашингтоне. А летом 2019 года Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания. Вместо слова Kiev в Штатах стали писать Kyiv.

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