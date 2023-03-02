FT: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в Россию электроники якобы для военных целей
Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«В последние недели ОАЭ посетили представители США, Евросоюза и Великобритании», — говорится в статье ТАСС.
Отмечается, что они выразили обеспокоенность возможностью использования ОАЭ в качестве хаба для реэкспорта.
По их мнению, такие действия могут свидетельствовать о реэкспорте некоторых товаров в обход западных санкций в Россию для дальнейшего военного применения.
Ранее сообщалось, что ОАЭ впервые войдут в топ-20 ведущих внешнеэкономических партнёров России.
Также поступала информация, что России представит своё вооружение на оборонной выставке в Абу-Даби.