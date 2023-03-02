FT: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в Россию электроники якобы для военных целей

Западные страны оказывают давление на ОАЭ с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции, в том числе электроники, которая якобы может использоваться в военных целях.

Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«В последние недели ОАЭ посетили представители США, Евросоюза и Великобритании», — говорится в статье ТАСС.

Отмечается, что они выразили обеспокоенность возможностью использования ОАЭ в качестве хаба для реэкспорта.

По их мнению, такие действия могут свидетельствовать о реэкспорте некоторых товаров в обход западных санкций в Россию для дальнейшего военного применения.

Ранее сообщалось, что ОАЭ впервые войдут в топ-20 ведущих внешнеэкономических партнёров России.

Также поступала информация, что России представит своё вооружение на оборонной выставке в Абу-Даби.