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Эстонская компания Defsecintel отправила на Украину разведоборудование

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Эстония отправила на Украину изготовленное компанией Defsecintel по заказу правительства ФРГ разведоборудование, заявил глава Defsecintel Яанус Тамм.
Эстонская компания Defsecintel отправила на Украину разведоборудование
  • AP
  • © Libkos

Он уточнил, что речь идёт об отправке Киеву мониторинговой разведплатформы SurveilSPIRE.

«Это буксируемая автомобилем диспетчерская вышка с камерами, которую можно перемещать куда угодно. Её можно использовать для охраны границы, для разведывательной деятельности, а также для охраны базы», — цитирует Тамма портал ERR.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что представители Республиканской и Демократической партий начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что Виктория Нуланд больше всех продвигает эскалацию конфликта вокруг Украины.

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