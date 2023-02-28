Эстонская компания Defsecintel отправила на Украину разведоборудование

Эстония отправила на Украину изготовленное компанией Defsecintel по заказу правительства ФРГ разведоборудование, заявил глава Defsecintel Яанус Тамм.

Он уточнил, что речь идёт об отправке Киеву мониторинговой разведплатформы SurveilSPIRE.

«Это буксируемая автомобилем диспетчерская вышка с камерами, которую можно перемещать куда угодно. Её можно использовать для охраны границы, для разведывательной деятельности, а также для охраны базы», — цитирует Тамма портал ERR.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что представители Республиканской и Демократической партий начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что Виктория Нуланд больше всех продвигает эскалацию конфликта вокруг Украины.