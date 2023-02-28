Эстонская компания Defsecintel отправила на Украину разведоборудование
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Он уточнил, что речь идёт об отправке Киеву мониторинговой разведплатформы SurveilSPIRE.
«Это буксируемая автомобилем диспетчерская вышка с камерами, которую можно перемещать куда угодно. Её можно использовать для охраны границы, для разведывательной деятельности, а также для охраны базы», — цитирует Тамма портал ERR.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что представители Республиканской и Демократической партий начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине.
Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что Виктория Нуланд больше всех продвигает эскалацию конфликта вокруг Украины.