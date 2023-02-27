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Нуланд заявила, что республиканцы и демократы начинают ставить под вопрос помощь Украине

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала, что представители Республиканской и Демократической партий начинают ставить под вопрос американскую помощь Украине.

Об этом она сказала во время выступления в Торговой палате США.

«По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы... не хотят стоять в стороне», — сказала Нуланд, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что без «подавляющей» поддержки конгресса американская помощь Киеву была бы невозможна.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что Виктория Нуланд больше всех продвигает эскалацию конфликта вокруг Украины.

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