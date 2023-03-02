Еврокомиссия направит €1,5 млн на проведение коммуникационных кампаний в Хорватии
- Gettyimages.ru
Согласно документу, инициатива должна способствовать повышению внимания со стороны СМИ и общественности к изменениям в области политики и стратегическим дискуссиям на уровне Евросоюза.
Для этого исполнитель будет содействовать в организации пресс-конференций, круглых столов, брифингов и семинаров для представителей СМИ, а также любых других общественных мероприятий и коммуникационных кампаний.
«В обязанности подрядчика будут входить разработка мероприятий, советы творческого характера, продвижение в СМИ, логистическая и техническая поддержка представительства ЕК в вопросах организации мероприятий», — говорится в описании контракта.
При этом в документе подчёркивается, что формат может быть цифровым, гибридным и очным.
Европейские специалисты ожидают, что потенциальные участники мероприятий будут среди прочего представлять СМИ, государственные и местные учреждения Хорватии, молодёжные и общественные организации. В ЕК объясняют стремление тем, что коммуникации нацелены на разные фокус-группы.
«Для исполнения своих функций и представления приоритетов и политики Еврокомиссии в стране, представительство полагается на активное участие национальных и местных СМИ, сотрудничество с национальными и местными властями, гражданским обществом, сетями коммуникаций, заинтересованными сторонами, распространителями», — обозначается в документе.
Объём финансирования составит €1,5 млн. Срок реализации программы — четыре года.
Ранее Еврокомиссия направляла финансирование на «поддержку» СМИ и гражданского общества в Северной Македонии.