Еврокомиссия направит €1,5 млн на проведение коммуникационных кампаний в Хорватии

Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям намерен «поддержать» представительство ЕК в Хорватии в информационной деятельности. Для этого в ведомстве ищут подрядчика, который займётся организацией коммуникационных мероприятий с участием СМИ, представителей власти, общественных организаций. С документом ознакомился RT.

Согласно документу, инициатива должна способствовать повышению внимания со стороны СМИ и общественности к изменениям в области политики и стратегическим дискуссиям на уровне Евросоюза.

Для этого исполнитель будет содействовать в организации пресс-конференций, круглых столов, брифингов и семинаров для представителей СМИ, а также любых других общественных мероприятий и коммуникационных кампаний.

«В обязанности подрядчика будут входить разработка мероприятий, советы творческого характера, продвижение в СМИ, логистическая и техническая поддержка представительства ЕК в вопросах организации мероприятий», — говорится в описании контракта.

При этом в документе подчёркивается, что формат может быть цифровым, гибридным и очным.

Европейские специалисты ожидают, что потенциальные участники мероприятий будут среди прочего представлять СМИ, государственные и местные учреждения Хорватии, молодёжные и общественные организации. В ЕК объясняют стремление тем, что коммуникации нацелены на разные фокус-группы.

«Для исполнения своих функций и представления приоритетов и политики Еврокомиссии в стране, представительство полагается на активное участие национальных и местных СМИ, сотрудничество с национальными и местными властями, гражданским обществом, сетями коммуникаций, заинтересованными сторонами, распространителями», — обозначается в документе.

Объём финансирования составит €1,5 млн. Срок реализации программы — четыре года.

Ранее Еврокомиссия направляла финансирование на «поддержку» СМИ и гражданского общества в Северной Македонии.