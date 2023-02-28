Евродепутат Мариани: десятый пакет санкций может стать последним из-за разногласий в ЕС

Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в Европейском союзе.

Такое мнение выразил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очень хотела отметить годовщину начала специальной военной операции, но в Евросоюзе есть глубокие разногласия, и они «становятся всё более очевидными».

Так, Мариани отметил, что между членами сообщества существуют противоречия по поводу поставок газа. В частности, этой темы избегают Австрия, Венгрия и Словакия, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике.

Исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что эффект от десятого пакета санкций ЕС, введённого в отношении России, будет ограниченным.