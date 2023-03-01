ЕК намерена проводить в Латвии мероприятия «для привлечения» интереса к политике ЕС
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«Цель подобных мероприятий заключается в повышении общественного внимания, активизации дискуссии и консультаций в Латвии по основным политическим и стратегическим вопросам повестки дня ЕС, а также в получении обратной связи», — говорится в документе.
Согласно описанию контракта, европейские представители планируют проводить семинары для представителей СМИ, в том числе региональные семинары, мероприятия, связанные с цифровой коммуникацией, телевизионные трансляции мероприятий и другие кампании в области коммуникаций.
Кроме того, сопутствующие услуги включают в себя рекламу в прессе и социальных сетях.
«Задача работы с прессой и в социальных сетях заключается в привлечении интереса широкой общественности, повышении посещаемости и осведомлённости о данных мероприятиях чётко определённых целевых групп, а также освещении в СМИ», — отмечается в документе.
Учитывая, что мероприятия нацелены на разные фокус-группы, потенциальными участниками каждого мероприятия должны быть СМИ, государственные и местные латвийские учреждения и органы управления, отмечают в Еврокомиссии. Объём финансирования составит €800 тыс.
В качестве ориентира европейские аналитики приводят статистику мероприятий за 2019—2021 годы, согласно которой в том числе ежегодно проходило около 15 мероприятий с участием до 100 человек, два мероприятия с участием до 500 человек и два — с участием более 500 человек.
Ранее Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям планировал оказать поддержку и техническую помощь в организации информационной деятельности отделений по связям Европарламента в Литве.