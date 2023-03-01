ЕК намерена проводить в Латвии мероприятия «для привлечения» интереса к политике ЕС

Представительство Еврокомиссии в Риге ищет подрядчика, который будет помогать в организации коммуникационных мероприятий по всей стране. Инициатива направлена на повышение внимания общественности и СМИ «к изменениям в области политики и стратегическим дискуссиям на уровне ЕС». С документом ознакомился RT.

«Цель подобных мероприятий заключается в повышении общественного внимания, активизации дискуссии и консультаций в Латвии по основным политическим и стратегическим вопросам повестки дня ЕС, а также в получении обратной связи», — говорится в документе.

Согласно описанию контракта, европейские представители планируют проводить семинары для представителей СМИ, в том числе региональные семинары, мероприятия, связанные с цифровой коммуникацией, телевизионные трансляции мероприятий и другие кампании в области коммуникаций.

Кроме того, сопутствующие услуги включают в себя рекламу в прессе и социальных сетях.

«Задача работы с прессой и в социальных сетях заключается в привлечении интереса широкой общественности, повышении посещаемости и осведомлённости о данных мероприятиях чётко определённых целевых групп, а также освещении в СМИ», — отмечается в документе.

Учитывая, что мероприятия нацелены на разные фокус-группы, потенциальными участниками каждого мероприятия должны быть СМИ, государственные и местные латвийские учреждения и органы управления, отмечают в Еврокомиссии. Объём финансирования составит €800 тыс.

В качестве ориентира европейские аналитики приводят статистику мероприятий за 2019—2021 годы, согласно которой в том числе ежегодно проходило около 15 мероприятий с участием до 100 человек, два мероприятия с участием до 500 человек и два — с участием более 500 человек.

Ранее Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям планировал оказать поддержку и техническую помощь в организации информационной деятельности отделений по связям Европарламента в Литве.