Еврокомиссия ищет подрядчика для обеспечения «политической коммуникации» в Словакии
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Еврокомиссия намерена заключить контракт для предоставления коммуникационных услуг информационному центру в Братиславе.
«(Оказание. — RT) технической помощи представительству Европейской комиссии в его коммуникационной деятельности, включая... политическую коммуникационную деятельность представительства (например, установление и поддержание контактов с конкретными заинтересованными сторонами и целевыми группами, которые были определены представительством, помощь в подготовке конференций по вопросам политики, круглых столов и экспертных дискуссий по политическим темам…)», — отмечается в документе.
Также в рамках договора европейские специалисты планируют обеспечивать словацкие СМИ и широкую общественность «своевременной и точной информацией» о деятельности и политике ЕК.
Согласно документу, конечная цель работы — повысить «заметность и узнаваемость» деятельности Еврокомиссии в глазах широкой общественности Словакии через все стандартные и новые медиаканалы.
Ранее генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям нанимал подрядчика для осуществления «комплексного мониторинга СМИ» в Словакии и анализа «недостоверной информации».