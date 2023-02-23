Еврокомиссия ищет подрядчика для обеспечения «политической коммуникации» в Словакии

Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям выделит $600 тыс. на повышение «заметности и узнаваемости» европейских программ в Братиславе. Одним из ключевых направлений является содействие представительству ЕК в Словакии в сфере медийной и политической коммуникации. С описанием гранта ознакомился RT.

Еврокомиссия намерена заключить контракт для предоставления коммуникационных услуг информационному центру в Братиславе.

«(Оказание. — RT) технической помощи представительству Европейской комиссии в его коммуникационной деятельности, включая... политическую коммуникационную деятельность представительства (например, установление и поддержание контактов с конкретными заинтересованными сторонами и целевыми группами, которые были определены представительством, помощь в подготовке конференций по вопросам политики, круглых столов и экспертных дискуссий по политическим темам…)», — отмечается в документе.

Также в рамках договора европейские специалисты планируют обеспечивать словацкие СМИ и широкую общественность «своевременной и точной информацией» о деятельности и политике ЕК.

Согласно документу, конечная цель работы — повысить «заметность и узнаваемость» деятельности Еврокомиссии в глазах широкой общественности Словакии через все стандартные и новые медиаканалы.

Ранее генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям нанимал подрядчика для осуществления «комплексного мониторинга СМИ» в Словакии и анализа «недостоверной информации».