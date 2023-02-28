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Французский генерал Дари: поставки западных танков не помогут ВСУ

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Поставки западных танков не помогут украинской армии, заявил французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари.

По его словам, военная история прошлого века свидетельствует о том, что танки способны дать преимущество в случае, когда они появляются быстро и в больших количествах.

«А вот когда противник «ожидал» прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей», — написал Дари в статье для газеты Le Figaro.

Он отметил, что 200 или 300 танков, поставленных ВСУ, не смогут коренным образом изменить ситуацию.

Как писало агентство Bloomberg, признание Германии насчёт того, что Украина получит танков меньше, чем было обещано ранее, свидетельствует о провале стран Запада в поддержке украинской армии.

Financial Times отмечала, что германский канцлер Олаф Шольц недоволен позицией своих союзников по поставкам танков Украине.

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