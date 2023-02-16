Bloomberg: признание ФРГ о меньшем числе танков для ВСУ свидетельствует о провале Запада

Признание Германии на счёт того, что Украина получит танков меньше, чем было обещано ранее, свидетельствует о провале стран Запада в поддержке украинской армии, заявил обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

«Признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — пишет Делфс в статье.

Отмечается, что Польша приготовила около 30 танков Leopard 2 A4 для отправки Украине, но состояние многих из них является плохим и требуется ремонт.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что альянс стран, которые поставляют танки Украине, сможет отправить только половину батальона более современных Leopard 2 A6.