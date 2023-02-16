Bloomberg: признание ФРГ о меньшем числе танков для ВСУ свидетельствует о провале Запада
«Признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — пишет Делфс в статье.
Отмечается, что Польша приготовила около 30 танков Leopard 2 A4 для отправки Украине, но состояние многих из них является плохим и требуется ремонт.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что альянс стран, которые поставляют танки Украине, сможет отправить только половину батальона более современных Leopard 2 A6.