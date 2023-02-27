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Союз военнослужащих Германии: только 30% танков Leopard германских ВС пригодны для боя

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Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что только 30% танков Leopard германских ВС сейчас пригодны для боя.

«Примерно из 300 танков Leopard, имеющихся у Бундесвера, только 30% в настоящее время находятся в боевой готовности», — сказал он Bild am Sonntag.

Также ВС ФРГ нужно заказать замену 18 танкам Leopard 2, которые Берлин решил передать украинской армии.

Как писало агентство Bloomberg, признание Германии насчёт того, что Украина получит танков меньше, чем было обещано ранее, свидетельствует о провале стран Запада в поддержке украинской армии.

Financial Times отмечала, что германский канцлер Олаф Шольц недоволен позицией своих союзников по поставкам танков Украине.

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