Песков: Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным
«Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было», — сказал Песков в интервью газете «Известия».
По его словам, со стороны Макрона поступало несколько заявлений о готовности звонить Путину.
Он отметил, что при этом никаких запросов о возможности такого разговора не было.
Ранее Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров ещё не пришло.