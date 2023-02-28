Песков: Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным

В последнее время канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не проявляют инициатив в вопросе контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было», — сказал Песков в интервью газете «Известия».

По его словам, со стороны Макрона поступало несколько заявлений о готовности звонить Путину.

Он отметил, что при этом никаких запросов о возможности такого разговора не было.

Ранее Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров ещё не пришло.