Время для диалога с Россией по ситуации на Украине ещё не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — цитирует его речь на Мюнхенской конференции по безопасности ТАСС.

Ранее обозреватель Филипп Рикар написал в статье для газеты Le Monde, что Макрон выбешивает главу киевского режима Владимира Зеленского своими призывами к диалогу с Россией.

Сам французский лидер сообщал о необходимости сохранять возможность диалога с Россией. При этом он не исключил возможность поставок самолётов Украине.

В связи с этим лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона «натовским пёсиком».

Позже украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Le Figaro заявил, что Макрон изменил позицию в отношении России со времён своего заявления о том, что эту страну нельзя унижать.