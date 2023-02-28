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Замглавы МИД Панкин: Россия не будет выходить из ВТО

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Россия не будет выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов», — цитирует ТАСС Панкина.

По его словам, возможный выход России из ВТО означал бы самоустранение от процессов международного разделения труда.

Он добавил, что такой шаг мог бы привести к самоизоляции экономики страны.

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о невозможности изолировать Россию.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.

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