Замглавы МИД Панкин: Россия не будет выходить из ВТО
«На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов», — цитирует ТАСС Панкина.
По его словам, возможный выход России из ВТО означал бы самоустранение от процессов международного разделения труда.
Он добавил, что такой шаг мог бы привести к самоизоляции экономики страны.
Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о невозможности изолировать Россию.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.