Замглавы МИД Панкин: Россия не будет выходить из ВТО

Россия не будет выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов», — цитирует ТАСС Панкина.

По его словам, возможный выход России из ВТО означал бы самоустранение от процессов международного разделения труда.

Он добавил, что такой шаг мог бы привести к самоизоляции экономики страны.

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о невозможности изолировать Россию.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.