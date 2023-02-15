В МИД России выступили против идеи выхода страны из ВТО

Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) стал бы подарком для недругов, считают в российском МИД.

Как пишет РБК, данный вопрос обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов.

«Но позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остаётся важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из неё стал бы подарком для наших недругов», — цитирует издание МИД.

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о невозможности изолировать Россию.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.