В МИД России выступили против идеи выхода страны из ВТО
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Как пишет РБК, данный вопрос обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов.
«Но позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остаётся важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из неё стал бы подарком для наших недругов», — цитирует издание МИД.
Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о невозможности изолировать Россию.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.