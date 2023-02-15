Узнать больше

В МИД России выступили против идеи выхода страны из ВТО

Короткая ссылка
Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) стал бы подарком для недругов, считают в российском МИД.
В МИД России выступили против идеи выхода страны из ВТО
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Как пишет РБК, данный вопрос обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов.

«Но позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остаётся важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из неё стал бы подарком для наших недругов», — цитирует издание МИД.

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил о невозможности изолировать Россию.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить