Путин: Россия не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии

Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию.

«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдём по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован», — сказал он.

Также президент отметил, что против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия, чтобы смять экономику страны, однако этот расчёт, как видит Россия и все остальные, не оправдался.