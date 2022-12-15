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Путин: Россия не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии

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Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию.
Путин: Россия не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдём по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован», — сказал он.

Также президент отметил, что против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия, чтобы смять экономику страны, однако этот расчёт, как видит Россия и все остальные, не оправдался.

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