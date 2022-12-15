Путин: против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия
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«Против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки смять нашу экономику, через грабёж наших валютных обвалить национальную валюту — рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию», — сказал президент.
Этот расчёт, как видит Россия и все остальные, не оправдался, подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что российские предприниматели и органы власти сработали собранно и профессионально, а граждане проявили сплочённость и ответственность.
Аналитик Роберт Фарли в статье для издания 19FortyFive ранее выразил мнение, что России удалось нарушить планы Запада и победить в экономической войне.
В октябре журнал The Economist отметил, что российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в европейских странах.