Против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия, чтобы смять экономику страны, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Он подчеркнул, что эти усилия не принесли результата.

«Против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки смять нашу экономику, через грабёж наших валютных обвалить национальную валюту — рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию», — сказал президент.

Этот расчёт, как видит Россия и все остальные, не оправдался, подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что российские предприниматели и органы власти сработали собранно и профессионально, а граждане проявили сплочённость и ответственность.

Аналитик Роберт Фарли в статье для издания 19FortyFive ранее выразил мнение, что России удалось нарушить планы Запада и победить в экономической войне.

В октябре журнал The Economist отметил, что российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в европейских странах.