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Путин: против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия

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Против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия, чтобы смять экономику страны, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Он подчеркнул, что эти усилия не принесли результата.
Путин: против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки смять нашу экономику, через грабёж наших валютных обвалить национальную валюту — рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию», — сказал президент.

Этот расчёт, как видит Россия и все остальные, не оправдался, подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что российские предприниматели и органы власти сработали собранно и профессионально, а граждане проявили сплочённость и ответственность.

Аналитик Роберт Фарли в статье для издания 19FortyFive ранее выразил мнение, что России удалось нарушить планы Запада и победить в экономической войне.

В октябре журнал The Economist отметил, что российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в европейских странах.

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