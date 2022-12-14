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19FortyFive: Россия разрушила планы Запада и победила в экономической войне

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России удалось нарушить планы Запада и победить в экономической войне. Такое мнение выразил аналитик Роберт Фарли в статье для издания 19FortyFive.
19FortyFive: Россия разрушила планы Запада и победила в экономической войне
  • РИА Новости

«Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта», — говорится в статье.

Фарли отметил, что антироссийские санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а показатели инфляции в России сократились.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.

Также российский лидер назвал глупым решение ввести потолок цен на российскую нефть.

Издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.

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