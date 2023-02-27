Минтранс ожидает кратного увеличения авиарейсов между Россией и Китаем в 2023 году

В российском Министерстве транспорта заявили, что ожидают кратного увеличения количества авиарейсов между Россией и Китаем в текущем году.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В 2023 году Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезённых пассажиров между Россией и КНР», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, этому поспособствуют снятие ограничений на пересечение границы Китая, введённых в период пандемии коронавируса, а также восстановление безвизовых поездок групп туристов двух стран.

Ранее стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Также посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай хочет увеличить количество рейсов в Россию.