Минтранс ожидает кратного увеличения авиарейсов между Россией и Китаем в 2023 году
- Gettyimages.ru
- © Peter Cade
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В 2023 году Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезённых пассажиров между Россией и КНР», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, этому поспособствуют снятие ограничений на пересечение границы Китая, введённых в период пандемии коронавируса, а также восстановление безвизовых поездок групп туристов двух стран.
Ранее стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.
Также посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай хочет увеличить количество рейсов в Россию.