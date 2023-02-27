Узнать больше

Минтранс ожидает кратного увеличения авиарейсов между Россией и Китаем в 2023 году

Короткая ссылка
В российском Министерстве транспорта заявили, что ожидают кратного увеличения количества авиарейсов между Россией и Китаем в текущем году.
Минтранс ожидает кратного увеличения авиарейсов между Россией и Китаем в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В 2023 году Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезённых пассажиров между Россией и КНР», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, этому поспособствуют снятие ограничений на пересечение границы Китая, введённых в период пандемии коронавируса, а также восстановление безвизовых поездок групп туристов двух стран.

Ранее стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Также посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай хочет увеличить количество рейсов в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить