Bild: Запад может поставить ультиматум Зеленскому при провале контрнаступления

Западные страны могут оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить его к переговорам с Россией, если до осени не будет существенных военных результатов. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительствах ФРГ и США.

«Речь идёт о давлении на Киев с целью начать переговоры с Москвой и создании чётких условий, что Украина должна сделать, прежде чем это давление усилится», — говорится в заявлении.

Западные страны на словах уверяют, что поддержка Киева будет продолжаться столько, сколько понадобится, но в неофициальных разговорах идёт обсуждение военного ультиматума для Зеленского, пишет издание.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией.

Кроме того, обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.