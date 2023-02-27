Узнать больше

Bild: Запад может поставить ультиматум Зеленскому при провале контрнаступления

Короткая ссылка
Западные страны могут оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить его к переговорам с Россией, если до осени не будет существенных военных результатов. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительствах ФРГ и США.
Bild: Запад может поставить ультиматум Зеленскому при провале контрнаступления
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Речь идёт о давлении на Киев с целью начать переговоры с Москвой и создании чётких условий, что Украина должна сделать, прежде чем это давление усилится», — говорится в заявлении.

Западные страны на словах уверяют, что поддержка Киева будет продолжаться столько, сколько понадобится, но в неофициальных разговорах идёт обсуждение военного ультиматума для Зеленского, пишет издание.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией.

Кроме того, обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить