Bild: Запад может поставить ультиматум Зеленскому при провале контрнаступления
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Речь идёт о давлении на Киев с целью начать переговоры с Москвой и создании чётких условий, что Украина должна сделать, прежде чем это давление усилится», — говорится в заявлении.
Западные страны на словах уверяют, что поддержка Киева будет продолжаться столько, сколько понадобится, но в неофициальных разговорах идёт обсуждение военного ультиматума для Зеленского, пишет издание.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией.
Кроме того, обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.