Лавров: Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны
- globallookpress.com
- © MFA Russia
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, как передаёт РИА Новости, России удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции Москвы, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить Россию на мелкие части.
23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.