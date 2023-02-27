Узнать больше

Лавров: Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны

Короткая ссылка
России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы.
Лавров: Россия сорвала планы Запада по расчленению и изоляции страны
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, как передаёт РИА Новости, России удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции Москвы, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить Россию на мелкие части.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить