России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, как передаёт РИА Новости, России удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции Москвы, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить Россию на мелкие части.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.