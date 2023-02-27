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Обозреватель Focus Штайнгарт заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе

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Обозреватель Габор Штайнгарт заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе.

Об этом информирует издание Focus.

По его словам, Украине и Владимиру Зеленскому «становится одиноко», несмотря на громкие заявления западных политиков.

Штайнгарт также отметил, что сегодня слова западных политиков создают «дымовую завесу», из-за которой стороннему наблюдателю трудно увидеть взаимоотношения между политиками.

«Неудобная правда такова: Украине и её президенту становится одиноко», — сказал обозреватель.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.

Также в столицах Европы задумались об урегулировании украинского конфликта до конца года.

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