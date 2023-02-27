Обозреватель Focus Штайнгарт заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе
Об этом информирует издание Focus.
По его словам, Украине и Владимиру Зеленскому «становится одиноко», несмотря на громкие заявления западных политиков.
Штайнгарт также отметил, что сегодня слова западных политиков создают «дымовую завесу», из-за которой стороннему наблюдателю трудно увидеть взаимоотношения между политиками.
«Неудобная правда такова: Украине и её президенту становится одиноко», — сказал обозреватель.
Ранее президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.
Также в столицах Европы задумались об урегулировании украинского конфликта до конца года.