Обозреватель Focus Штайнгарт заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе

Обозреватель Габор Штайнгарт заявил об ослаблении поддержки Украины обществом на Западе.

Об этом информирует издание Focus.

По его словам, Украине и Владимиру Зеленскому «становится одиноко», несмотря на громкие заявления западных политиков.

Штайнгарт также отметил, что сегодня слова западных политиков создают «дымовую завесу», из-за которой стороннему наблюдателю трудно увидеть взаимоотношения между политиками.

«Неудобная правда такова: Украине и её президенту становится одиноко», — сказал обозреватель.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России.

Также в столицах Европы задумались об урегулировании украинского конфликта до конца года.