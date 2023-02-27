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Боррель пожаловался на то, что Россия и Китай «рвут ткань» основанного на правилах порядка

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Глава дипломатии Евросоюза по итогам поездки в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН пожаловался на Россию и на напряжённость в отношениях Китая и США. По его оценкам, ситуация с Москвой и Пекином «рвут ткань» миропорядка, основанного на правилах.

По его мнению, глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция «либо заблокирована, либо недостаточна».

Боррель добавил, что операция России и напряжённость в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что Запад называет «основанным на правилах международным порядком». Слова дипломата приводит РИА Новости.

В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах» для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.

На практике применение этих «правил» подрывает фундаментальные принципы Устава ООН, подчеркнул министр Сергей Лавров.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть отринута как несостоятельная и вредная для человечества.

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