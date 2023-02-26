Узнать больше

Белый дом заявил, что Киев решит вопрос о необходимости «захвата» Крыма при поддержке США

Короткая ссылка
Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN, что Украине с учётом поддержки Соединённых Штатов предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма.
Белый дом заявил, что Киев решит вопрос о необходимости «захвата» Крыма при поддержке США
  • РИА Новости

«То, что в конечном итоге произойдёт с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединённых Штатов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может в данный момент дать однозначный ответ на вопрос, будет ли поддерживать Украину, если она попытается начать боевые действия в Крыму.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить