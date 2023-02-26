Белый дом заявил, что Киев решит вопрос о необходимости «захвата» Крыма при поддержке США

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN, что Украине с учётом поддержки Соединённых Штатов предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма.

«То, что в конечном итоге произойдёт с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединённых Штатов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с «возвращением Крыма» в состав Украины удастся установить мир в стране.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может в данный момент дать однозначный ответ на вопрос, будет ли поддерживать Украину, если она попытается начать боевые действия в Крыму.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.