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Помощник Байдена не смог сказать, поддержат ли США боевые действия Украины в Крыму

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Вашингтон не может в данный момент дать однозначный ответ на вопрос о том, будут ли поддерживать Украину, если она попытается начать боевые действия в Крыму.
Помощник Байдена не смог сказать, поддержат ли США боевые действия Украины в Крыму
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не могу дать ответ «да» или «нет» на вопрос о гипотетическом развитии событий», — цитирует его ТАСС.

По словам Салливана, сейчас украинский президент Владимир Зеленский сосредоточен на том, чтобы «укрепить свои позиции на поле боя» и за столом переговоров в будущем.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер завил, что Соединённые Штаты оказывают исключительно информационную помощь Украине по вопросу Крыма и не будут участвовать в возвращении полуострова под контроль Киева.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. 

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