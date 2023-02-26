Помощник Байдена не смог сказать, поддержат ли США боевые действия Украины в Крыму
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Об этом заявил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я не могу дать ответ «да» или «нет» на вопрос о гипотетическом развитии событий», — цитирует его ТАСС.
По словам Салливана, сейчас украинский президент Владимир Зеленский сосредоточен на том, чтобы «укрепить свои позиции на поле боя» и за столом переговоров в будущем.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер завил, что Соединённые Штаты оказывают исключительно информационную помощь Украине по вопросу Крыма и не будут участвовать в возвращении полуострова под контроль Киева.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.