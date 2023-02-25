Экс-разведчик Риттер заявил, что США не будут помогать ВСУ в «захвате» Крыма

Соединённые Штаты оказывают исключительно информационную помощь Украине по вопросу Крыма и не будут участвовать в возвращении полуострова под контроль Киева. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Официальная позиция США в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину... Мы не раз говорили, что Крым должен быть под контролем Киева, что это законная цель для ВСУ», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер добавил, что за заявлениями Вашингтона буквально нет ничего, такая риторика не повлияет на ситуацию в регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бахвальством слова президента Украины о подготовке к «захвату» Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.