В Минобороны ФРГ заявили, что за мирным планом Китая должны последовать поступки

За мирной инициативой Китая по урегулированию конфликта на Украине должны следовать поступки, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Я приветствую предложение китайцев, и в качестве инициативы тоже, но за этим должны следовать поступки», — приводит РИА Новости его слова в интервью радио Deutschlandfunk.

Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что предложенный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине выгоден только России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая, однако назвал документ интересным и отметил, что украинские власти занимаются его изучением.