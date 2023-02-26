В Минобороны ФРГ заявили, что за мирным планом Китая должны последовать поступки
- AP
«Я приветствую предложение китайцев, и в качестве инициативы тоже, но за этим должны следовать поступки», — приводит РИА Новости его слова в интервью радио Deutschlandfunk.
Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что предложенный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине выгоден только России.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая, однако назвал документ интересным и отметил, что украинские власти занимаются его изучением.