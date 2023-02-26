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Минторг США расширил запрет на экспорт в Россию на смартфоны дороже $300

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Министерство торговли Соединённых Штатов расширило перечень предметов роскоши, на которые распространяются экспортные ограничения, добавив в него в том числе смартфоны ценой выше $300.
Минторг США расширил запрет на экспорт в Россию на смартфоны дороже $300
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего в список предметов роскоши попали 276 наименований, среди которых числятся смартфоны, фены для волос, микроволновки, кофемашины, тостеры, холодильники стоимость выше $750 и другие товары.

24 февраля Минторг США внёс 66 российских компаний в чёрный список за поддержку военно-промышленного комплекса России.

Также Министерство финансов США ранее ввело санкции против ряда российских банков, в том числе финансовых организаций «Уралсиб», «Зенит», Московского кредитного банка, МТС Банка.

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