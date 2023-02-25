Лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш назвал Минские соглашения отвратительными.

«На мой взгляд, Минские соглашения отвратительны», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

Херш напомнил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель «прямо» заявила, что при подписании в 2014 году Минского протокола «все понимали, что документ лишь даёт НАТО возможность нарастить военный потенциал Украины».

Ранее в Кремле уже отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.

Вместе с этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.