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Песков: Путин делал всё для реализации Минских соглашений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от других членов «нормандской четвёрки», делал всё для реализации Минских соглашений.
Песков: Путин делал всё для реализации Минских соглашений
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«В отличие от них, президент Путин сделал очень много и приложил очень много усилий для того, чтобы реализовать эти договорённости и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства», — сказал он.

Ранее в Кремле уже отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.

Вместе с этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.

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