Песков: Путин делал всё для реализации Минских соглашений
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«В отличие от них, президент Путин сделал очень много и приложил очень много усилий для того, чтобы реализовать эти договорённости и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства», — сказал он.
Ранее в Кремле уже отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.
Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.
Вместе с этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.