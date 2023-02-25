Politico: США не видят причин опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия.

Об этом информирует Politico.

«Нет реальных опасений того, что Владимир Путин использует стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников», — говорится в статье.

Однако, по словам Салливана, существуют внутренние опасения, что российский лидер может отдать приказ о применении тактических ядерных вооружений на поле боя на Украине.

При этом он отметил, что на сегодняшний день явных признаков для этого нет.

Ранее Джейк Салливан заявил, что США не видят изменений готовности российских ядерных сил.

Также сообщалось, что Пентагон не зафиксировал изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки ДСНВ.

При этом Япония выразила крайнее беспокойство из-за приостановки участия России в ДСНВ.