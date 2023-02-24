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Кисида: Япония крайне обеспокоена приостановкой участия России в ДСНВ

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Решение России о приостановке участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызывает у Токио крайнюю обеспокоенность.
Кисида: Япония крайне обеспокоена приостановкой участия России в ДСНВ
  • AP
  • © Jose Luis Magana

Об этом на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Это вызывает крайнюю обеспокоенность», — цитирует его ТАСС.

Кисида подчеркнул недопустимость «применения или угроз применения ядерного оружия».

Президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.

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