Кисида: Япония крайне обеспокоена приостановкой участия России в ДСНВ

Решение России о приостановке участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызывает у Токио крайнюю обеспокоенность.

Об этом на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Это вызывает крайнюю обеспокоенность», — цитирует его ТАСС.

Кисида подчеркнул недопустимость «применения или угроз применения ядерного оружия».

Президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.