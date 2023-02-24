Кисида: Япония крайне обеспокоена приостановкой участия России в ДСНВ
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Об этом на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Это вызывает крайнюю обеспокоенность», — цитирует его ТАСС.
Кисида подчеркнул недопустимость «применения или угроз применения ядерного оружия».
Президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.