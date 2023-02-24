В Польше заявили, что первая партия танков для Украины включает четыре Leopard

Первая партия танков Leopard 2, переданных Польшей на Украину, включает четыре боевые машины, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Сегодня Польша как страна, которая первая строила коалицию стран по передаче Украине танков... хочет символически передать первые четыре польских Leopard 2А4», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак подтвердил отправку первой партии танков Leopard 2 на Украину.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.

Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.