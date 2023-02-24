В Польше заявили, что первая партия танков для Украины включает четыре Leopard
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«Сегодня Польша как страна, которая первая строила коалицию стран по передаче Украине танков... хочет символически передать первые четыре польских Leopard 2А4», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак подтвердил отправку первой партии танков Leopard 2 на Украину.
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.
Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.