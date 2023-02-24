Глава Минобороны Польши подтвердил, что Варшава отправила на Украину первые танки Leopard
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«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — цитирует его ТАСС.
Ранее источник Bloomberg сообщал, что Моравецкий объявит об этом во время визита в Киев.
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.
Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.