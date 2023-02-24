Глава Минобороны Польши подтвердил, что Варшава отправила на Украину первые танки Leopard

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак подтвердил отправку первой партии танков Leopard 2 на Украину.

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее источник Bloomberg сообщал, что Моравецкий объявит об этом во время визита в Киев.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.

Замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.