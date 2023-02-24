Bloomberg: Польша отправит 24 февраля первые танки Leopard 2 на Украину
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По данным источника Bloomberg, польский премьер Матеуш Моравецкий объявит об этом во время визита в Киев.
Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать G7 помочь Украине наносить удары по российским силам в тылу.