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Bloomberg: Польша отправит 24 февраля первые танки Leopard 2 на Украину

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Польша поставит обещанные первые 14 танков Leopard 2 на Украину 24 февраля.
Bloomberg: Польша отправит 24 февраля первые танки Leopard 2 на Украину
  • AP
  • © Michal Dyjuk

По данным источника Bloomberg, польский премьер Матеуш Моравецкий объявит об этом во время визита в Киев.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать G7 помочь Украине наносить удары по российским силам в тылу.

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