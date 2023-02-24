Сунак намерен призвать коллег по G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать Группу семи (G7) помочь Украине наносить удары по российским силам в тылу.

Об этом сказано в заявлении, распространённом канцелярией Сунака в преддверии его разговора с лидерами ФРГ, Италии, Канады, США, Франции и Японии, который запланирован на 24 февраля.

«Премьер-министр призовёт международных партнёров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время сегодняшней встречи G7», — передаёт сообщение ТАСС.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.