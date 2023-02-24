Сийярто: Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти российских бизнесменов
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«Всего девять человек. Мы предложили снять санкции с них», — заявил Сийярто.
При этом он пояснил, что эти лица являются представителями бизнес-кругов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что, чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.