Сийярто: Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти российских бизнесменов

Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-сообщества, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Всего девять человек. Мы предложили снять санкции с них», — заявил Сийярто.

При этом он пояснил, что эти лица являются представителями бизнес-кругов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что, чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.