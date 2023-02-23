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Уоллес не исключил поставку истребителей на Украину одной из стран НАТО

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в эфире британской радиостанции LBC не исключил отправку на Украину истребителей одной из натовских стран.
Уоллес не исключил поставку истребителей на Украину одной из стран НАТО
  • globallookpress.com
  • © Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Он отметил, что альянс не собирается вступать в конфликт и самолёты НАТО не будут поставлены Киеву в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Вместе с этим Уоллес утвердительно ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей, «поставляемых НАТО».

«Я думаю, уже идут разговоры о том, что одна из восточноевропейских стран поставит МиГ-29», — цитирует министра РИА Новости.

Уоллес пояснил, что новое военно-воздушное оборудование или МИГ-29 может поставить не само НАТО, а одна из стран, которая входит в альянс.

Ранее сенаторы от обеих американских партий обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать обучение украинских пилотов использованию истребителей, а также поставить Украине ракеты большой дальности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о готовящихся Вашингтоном очередных пакетах помощи Киеву в военной и экономической сферах.

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