Сенаторы США призвали Байдена начать обучение пилотов ВСУ использованию истребителей

Американские сенаторы от обеих партий обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать обучение украинских пилотов использованию истребителей, а также поставить Украине ракеты большой дальности.

С таким призывом, как сообщает РИА Новости, выступили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

«Следующее, что нужно Украине, — это истребители», — сказал Грэм.

Что касается Блюменталя, законодатель выразил надежду на скорую поставку Украине ракетных комплексов ATACMS, которые имеют дальность поражения до 300 км.

Ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили о необходимости активизировать в ближайшие недели поддержку, которую западные страны оказывают Украине.

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины в итоге получат истребители от стран Запада, однако это произойдёт на более позднем этапе конфликта.