Сенаторы США призвали Байдена начать обучение пилотов ВСУ использованию истребителей
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С таким призывом, как сообщает РИА Новости, выступили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.
«Следующее, что нужно Украине, — это истребители», — сказал Грэм.
Что касается Блюменталя, законодатель выразил надежду на скорую поставку Украине ракетных комплексов ATACMS, которые имеют дальность поражения до 300 км.
Ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили о необходимости активизировать в ближайшие недели поддержку, которую западные страны оказывают Украине.
Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины в итоге получат истребители от стран Запада, однако это произойдёт на более позднем этапе конфликта.