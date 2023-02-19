Блинкен рассказал Кулебе о новых пакетах экономической и военной помощи Киеву
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
«Госсекретарь подтвердил заявление президента Байдена о том, что Соединённые Штаты солидарны с Украиной», — говорится в сообщении.
Также во время встречи Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к годовщине начала СВО на Украине, включая запланированные выступления в ООН и ОБСЕ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия может поставлять Ирану истребители.
Также сообщалось, что Соединённые Штаты не сомневаются в победе Украины в конфликте.