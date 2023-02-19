Блинкен выступил с утверждением, что Россия может поставлять Ирану истребители

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва может предоставлять Тегерану современные российские истребители.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS News.

По словам Блинкена, это «сделает Иран ещё большей угрозой».

Также госсекретарь США выступил с утверждением, что Иран поставляет России дроны для применения в СВО на Украине.

«Не только Иран поставляет технику России, но и Россия поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители», — сказал Блинкен.

Он добавил, что администрация США работает над принятием мер и введением санкций.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана беспокоит США и Израиль.

Также сообщалось, что республиканцы в США добиваются запрета сотрудничества России и Ирана в атомной энергетике.