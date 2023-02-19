Блинкен выступил с утверждением, что Россия может поставлять Ирану истребители
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS News.
По словам Блинкена, это «сделает Иран ещё большей угрозой».
Также госсекретарь США выступил с утверждением, что Иран поставляет России дроны для применения в СВО на Украине.
«Не только Иран поставляет технику России, но и Россия поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители», — сказал Блинкен.
Он добавил, что администрация США работает над принятием мер и введением санкций.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана беспокоит США и Израиль.
Также сообщалось, что республиканцы в США добиваются запрета сотрудничества России и Ирана в атомной энергетике.