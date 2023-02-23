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WSJ: США могут опубликовать разведданные о якобы возможности передачи Китаем оружия России

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Власти США думают о возможности публикации данных разведки о якобы возможности Китая передать вооружения России.
WSJ: США могут опубликовать разведданные о якобы возможности передачи Китаем оружия России
  • РИА Новости

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние недели разведки стран Запада получили данные о том, что КНР может решиться на поставки вооружений в Россию.

По словам высокопоставленного чиновника, ранее «существовала явная неопределённость в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России», но сейчас данные западных разведок «намного менее двусмысленны».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.

Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя свою встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, Китай поинтересовался у Европейского союза, почему Пекин не может поставлять российской стороне вооружение, если ЕС снабжает им Вооружённые силы Украины.

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