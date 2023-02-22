Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину

Преступника всегда тянет на место преступления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавний визит американского лидера Джо Байдена в Киев.

«И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления... Визит американского лидера был обставлен драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца», — сказала она.

По словам Захаровой, на самом деле это напоминало «дурную постановку обречённого на провал захолустного театра» для придания драматизма.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщило, что Соединённые Штаты связывались с Россией незадолго до визита Байдена для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций между ядерными державами.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев — в противном случае он бы не состоялся.